Ученикам школы на Сахалине показали в актовом зале видео хирургического аборта

Учеников старших классов школы № 7 в городе Оха на Сахалине собрали в актовом зале и показали неотредактированное видео прерывания беременности хирургическим способом. Запись из актового зала с показом видео аборта опубликовал сахалинский телеграм-канал «Стоит», пишет «Медиазона». Когда была сделана запись, не уточнялось.

Ученики школы № 7 сообщили «Осторожно, новости», что их собрали в актовом зале в пятницу, 27 сентября, чтобы показать это видео. По словам школьников, заранее о мероприятии и его программе их не предупреждали. Перед показом видео им сказали: «Кому неприятно, просто не смотрите». По словам учеников, многие закрывали глаза и отворачивались, а некоторым школьникам стало плохо во время просмотра.

Помимо показа видео, пишут «Осторожно, новости», ученикам прочитали лекцию, в ходе которой им заявили, что «нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», а в случае беременности «лучше девушке родить».

Директор школы Елена Мирена, с которой связались журналисты «Осторожно, новости», пообещала ответить на вопросы о лекции и показе видео позднее, сославшись на занятость.

В России проводится широкая кампания по ограничению абортов. В ряде регионов введены штрафы за «склонение» женщин к абортам, а частные клиники полностью или частично отказались от из проведения.

В сентябре группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ пакет законопроектов о запрете пропаганды «отказа от деторождения». Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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