Прокуратура Москвы потребовала возбудить против Ильи Варламова уголовное дело об уклонении от обязанностей «иностранного агента»

Прокуратура Москвы попросила следственные органы возбудить в отношении блогера Ильи Варламова уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Об этом говорится в заявлении ведомства от 27 сентября.

В прокуратуре сообщили, что обнаружили, что Варламова в течение года дважды привлекали к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). При этом, заявили в прокуратуре, Варламов «в нарушение требований законодательства Российской Федерации» продолжил публиковать сообщения в соцсетях без плашки о том, что его объявили «иностранным агентом».

Илья Варламов на момент публикации этой заметки не комментировал требование прокуратуры.

Варламов не живет в России, он уехал из страны после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году.

Министерство юстиции РФ объявило Илью Варламова «иноагентом» 23 марта 2023 года, мотивировав свое решение тем, что блогер якобы распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также «получал поддержку от иностранных источников».

В начале сентября 2024 года с разницей в два дня стало известно, что уголовные дела о неисполнении обязанностей «иноагента» возбудили против Монеточки и Моргенштерна — также после прокурорских проверок.

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