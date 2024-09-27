Бывшего военного в Петербурге приговорили к четырем годам по делу о «фейках» про армию из-за видео в телеграм-канале на 178 подписчиков

Колпинский районный суд Петербурга приговорил бывшего военного Сергея Линцова к четырем годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) , сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Линцов, находясь рядом с детской больницей в Колпино, выложил в своем телеграм-канале под названием «Бертран Зобрист», в котором было 178 подписчиков, 52-секундное видео с «заведомо ложной информацией» об использовании ВС РФ. Что было в этом видео, в сообщении суда не уточняется.

Линцов, как сообщает пресс-служба, признал вину и «раскаялся в содеянном».

О деле Линцова стало известно в начале декабря 2023 года. Петербургское издание MR7 называло 39-летнего Линцова заместителем главного врача по хозяйственным вопросам в Ленинградском областном онкодиспансере. По данным MR7, с 2007 по 2013 годы Линцов служил по контракту, затем уволился, потому что его «мнение об армии изменилось». В 2016 году, как пишет издание, Линцов пытался баллотироваться в законодательное собрание Петербурга и Госдуму от партии «Великое Отечество», но ему отказали в регистрации.

В интервью «Русской службе Би-би-си» Линцов рассказывал, что во время службы видел, как старшие офицеры «постоянно употребляли алкоголь и разговаривали в основном матом», а также вспоминал случаи издевательств над срочниками со стороны командиров. По его словам, руководство России «поверило, что их армия на что-то способна», но из разговоров с бывшими сослуживцами, с которыми он общался до начала войны, он «понял, что в армии ничего не изменилось и по сей день».

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