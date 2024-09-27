Армия обороны Израиля нанесла удар по штабу «Хизбаллы» в Бейруте. Целью удара был лидер движения Хасан Насралла

Армия обороны Израиля нанесла удар по центральному штабу «Хизбаллы», который расположен в южном пригороде Дахия в столице Ливана Бейруте, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, штаб располагался под жилыми домами. По данным израильского портала Ynet, целью атаки был лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла. Удалось ли армии достичь цели, Хагари не уточнил.

Источник, близкий к «Хизбалле», сообщил агентству AFP, что в результате авиаудара в Бейруте было уничтожено шесть зданий.

Хагари добавил, что изменений в указаниях командования Службы тыла, которая отвечает за безопасность жителей страны в условиях войны, пока нет.

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