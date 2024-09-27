Активисток, обливших супом «Подсолнухи» Ван Гога, приговорили к лишению свободы на срок до двух лет

Суд приговорил к лишению свободы двух активисток движения Just Stop Oil, которые облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, сообщает BBC News.

23-летней Фиби Пламмер назначили два года заключения, 22-летней Анне Холланд — 20 месяцев. В июле присяжные признали активисток виновными в нанесении противоправного ущерба.

Пламмер и Холланд в майках движения Just Stop Oil, выступающего за отказ от добычи ископаемого топлива, облили «Подсолнухи» томатным супом и приклеили свои ладони к стене под картиной в октябре 2022 года. Полотно находилось под защитным стеклом и не пострадало. В результате акции была повреждена итальянская рама XVII века стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (13,4 тысячи долларов).

Судья Кристофер Хэхир, вынося приговор, заявил, что в ходе акции «культурное сокровище» могло быть «серьезно повреждено или даже уничтожено». «Вам было все равно, повреждена картина или нет. Вы не имели права делать то, что сделали с „Подсолнухами“», — сказал он, обращаясь к активисткам.

Перед акцией активистки убедились, что картина защищена, заявила защита Холланд. Пламмер, которая сама представляла свои интересы в суде, сказала, что приговор вынесли не только активисткам, но и «основам демократии».