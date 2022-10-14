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Радикальные экоактивистки из движения Just Stop Oil, выступающего за отказ от добычи ископаемого топлива, облили супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне.

Инцидент произошел около 11 утра 14 октября. Две активистки в брендированных майках движения использовали для своей акции банку томатного супа «Heinz».

«Искусство дороже, чем жизнь? Чем еда? Чем справедливость?» — выкрикнула одна из активисток, отметив, что «миллионы мерзнущих и голодающих семей не могут позволить себе даже разогреть банку супа». Вторая заявила, что британцы будут «вынуждены выбирать между теплом и едой», в то время как топливные компании фиксируют рекордные прибыли. Активистки не пояснили, как отказ от нефти поможет британцам снизить цены на отопление.

После задержания активисткам были предъявлены обвинения в причинении материального вреда и незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах. Сама картина в результате инцидента не пострадала, так как была закрыта защитным стеклом. Как сообщили представители музея, незначительные повреждения получила рама.

«Подсолнухи» — одна из наиболее известных серий картин Ван Гога. Художник написал четыре полотна (в том числе лондонское) в 1888 году и еще три — в 1889-м. Одна из семи картин была уничтожена во время Второй мировой войны, четыре находятся в музеях Амстердама, Мюнхена, Филадельфии и Нью-Йорка, еще одна — в частной коллекции.

Активисты Just Stop Oil проводят ежедневные акции протеста в Лондоне на протяжении двух недель — они связаны с недавним решением правительства о выдаче лицензий на разработку новых нефтяных и газовых месторождений. 11 октября около 30 активистов были арестованы после того, как они перекрыли три дороги на западе города; их обвинили в препятствовании работе экстренных служб.

В Just Stop Oil не впервые выбирают в качестве объектов для своих акций картины Ван Гога. Летом 2022 года активисты приклеили свои ладони к картине «Цветущие персиковые деревья» в Институте Курто. Тогда они объясняли свой выбор тем, что изображенная на полотне местность может скоро столкнуться с сильной засухой. Тогда же прошли несколько аналогичных акций в других британских музеях.