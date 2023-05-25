Полицейские уводят активистку «Последнего поколения» с проезжей части в Берлине, 25 апреля 2023 года Sean Gallup / Getty Images

В Германии 24 мая полицейские провели операцию против активистов радикального климатического движения «Последнее поколение» (Letzte Generation). Правоохранительные органы рассматривают движение как потенциально преступную организацию — из-за того, что многие акции заведомо нарушают закон.

Рейды прошли в семи федеральных землях, в них приняли участие в общей сложности около 170 полицейских. Обыски проводились в 15 квартирах и коммерческих помещениях, связанных с активистами.

Операцию организовали по запросу баварского управления уголовной полиции на основании «многочисленных жалоб от населения». В рамках предварительного расследования дела семь человек подозреваются в «создании или поддержке преступной организации». По версии полиции они, в частности, организовали кампанию по сбору 1,4 миллиона евро на будущие акции «Последнего поколения» — формально это рассматривается как «финансирование планируемых преступлений».

Пока никто из активистов не был задержан или арестован. Сами они заявили, что «Последнее поколение» стало «лишь сильнее» и получило дополнительную поддержку.

«Последнее поколение» — одна из наиболее известных групп защитников климата, проводящих радикальные акции, зачастую прямо нарушающие действующее законодательство. Такие группировки в последние годы появляются во многих странах Европы: во Франции, например, известность получила Derniere Renovation, в Великобритании — Extinction Rebellion и Lust Stop Oil. Активисты самого «Последнего поколения», помимо Германии, в частности, проводят акции в Австрии и Италии.

Что делает Just Stop Oil Экоактивистки облили супом «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее Картина не пострадала — она закрыта защитным стеклом

«Последнее поколение» начало свою деятельность в 2021 году, первой его акцией стала сидячая забастовка у Бундестага, когда они требовали аудиенции у членов правительства для разговора о климате. Активисты обвиняют власти в неисполнении обязательств и требуют, в частности, ограничить скорость движения на автобанах до 100 километров в час, чтобы сократить выбросы выхлопных газов, и ввести единый стоимостью девять евро в месяц, чтобы побудить людей пользоваться общественным транспортом.

Чаще всего в рамках своих акций участники «Последнего поколения» перекрывают дороги. По собственным подсчетам, за 2022 год они сделали это 276 раз. В середине мая 2023 года в Вене умер пациент скорой помощи, которая из-за активистов не смогла вовремя доставить его в больницу. Представители «Поколения» заявили, что «ошиблись», так как «из-за спешки» не позвонили заранее в службы спасения и не предупредили о своей акции.

Также активисты пытаются привлечь внимание к себе и поднимаемым ими вопросам, атакуя произведения искусства в галереях: так, в октябре 2022 года они испачкали картофельным пюре картину Клода Моне в музее в Потсдаме, в ноябре — разлили суп на работу Винсента Ван Гога в галерее в Риме. В обоих случаях полотна не пострадали, так как были закрыты стеклами.

Активистка «Последнего поколения» во время акции по перекрытию улицы в Берлине, 27 апреля 2023 года Sean Gallup / Getty Images

Такие радикальные акции чаще всего вызывают негативную реакцию у большей части общества, считающей, что протест должен быть исключительно мирным. Проведенный несколько недель назад журналом Der Spiegel опрос показал, что 79% немцев выступают против подобных акций, в то время как поддерживают действия активистов лишь 16%.

В то же время сами полицейские рейды были восприняты неоднозначно. Консервативные политические силы их поддержали, но некоторые левые политики, подчеркивая несогласие с радикальными методами «Последнего поколения», выражали мнение, что действия полицейских были чрезмерными.