«Я печатаю быстро». Судья, выносивший приговор Эвану Гершковичу, объяснил, как он рассмотрел дело за три заседания

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев, рассматривавший дело корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил, что его «никто не подгонял» с приговором. Об этом, как пишет издание Itʼs My City, он рассказал на публичной встрече в Музее истории Екатеринбурга.

«Наверное, смущает то, что это был один из самых быстрых моих приговоров. Но могу сказать, что я печатаю быстро. Я и гораздо быстрее какие-то приговоры выносил, когда работал в городском суде, когда за один день нужно было два уголовных дела рассмотреть. Привычка, так скажем, осталась», — заявил Минеев, комментируя дело Гершковича, которое, по его словам, составляло «всего три-пять томов».

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года. Его обвинили в шпионаже из-за того, что он якобы собирал секретные сведения об одном из оборонных предприятий. Судебное следствие завершилось за два заседания, они прошли в закрытом режиме 26 июня и 18 июля. На следующий день, 19 июля, состоялись прения, по итогам которых Гершковича приговорили к 16 годам колонии. 1 августа журналист вернулся в США в рамках обмена заключенными между Россией и Западом.

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