Hamster Kombat провел листинг криптовалюты HMSTR

Продажи криптовалюты HMSTR от игрового проекта Hamster Kombat стартовали днем 26 сентября. О произошедшем в 15:00 по московскому времени объявили в соцсети X создатели Hamster Kombat.

«Момент настал. Торги HMSTR официально начались!» — говорится в сообщении проекта.

Торги проходят на биржах Binance, Bybit, Kucoin, Gate.io и других площадках. Судя по данным Coinmarcetcup, в 15:30 токен стоил около 0,0091 доллара.

На фоне листинга токена HMSTR возникли проблемы у встроенного криптокошелька Telegram.

Hamster Kombat — игра-кликер в мессенджере Telegram, в котором игроку предлагают стать владельцем криптобиржи и заняться ее развитием. Пользователи игры зарабатывают виртуальные монетки. Издание The Bell сообщало, что игру создал основатель компаний CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Он же в июле купил права на бренд Hamster Kombat в России.

Читайте также

Игроки в Hamster Kombat полгода «тапали» хомяка в надежде заработать миллионы. А получат по паре тысяч рублей Если повезет

Читайте также

Игроки в Hamster Kombat полгода «тапали» хомяка в надежде заработать миллионы. А получат по паре тысяч рублей Если повезет