«Принудить Россию к миру невозможно». Песков — о выступлении Зеленского в Совбезе ООН
В Кремле назвали «фатальной ошибкой» мнение властей Украины, что Россию можно только «принудить к миру». Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира Зеленского в ООН.
24 сентября президент Украины заявил на заседании Совета безопасности ООН, что российско-украинская война должна быть завершена, а не приостановлена или заморожена — и Россию «можно только принудить к миру как единственного агрессора в войне и единственного нарушителя Устава ООН».
«Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Потому что принудить Россию к миру невозможно, — ответил на это Дмитрий Песков. — Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО. Без достижения этих целей принудить Россию невозможно».
Представитель Кремля добавил, что позиция властей Украины является «глубочайшим заблуждением, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима».