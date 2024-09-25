В Кремле назвали «фатальной ошибкой» мнение властей Украины, что Россию можно только «принудить к миру». Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира Зеленского в ООН.

24 сентября президент Украины заявил на заседании Совета безопасности ООН, что российско-украинская война должна быть завершена, а не приостановлена или заморожена — и Россию «можно только принудить к миру как единственного агрессора в войне и единственного нарушителя Устава ООН».

«Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Потому что принудить Россию к миру невозможно, — ответил на это Дмитрий Песков. — Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед . Без достижения этих целей принудить Россию невозможно».

Представитель Кремля добавил, что позиция властей Украины является «глубочайшим заблуждением, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима».

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