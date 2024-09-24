В ИК-6 в Нижегородской области, по данным СМИ, предотвратили захват заложников

Сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии № 6 в Нижегородской области, сообщили 24 сентября телеграм-каналы Shot и Baza, связанные с силовыми структурами, а также местное издание «Нн.ру».

По их информации, несколько радикально настроенных заключенных собирались напасть на сотрудников колонии и устроить массовый побег. Об их планах узнали спецслужбы. Когда заключенные попытались устроить нападение, их задержали, у них изъяли ножи и заточки. По данным Shot, задержаны как минимум четверо организаторов неудавшегося нападения.

Следственный комитет возбудил в отношении заключенных уголовные дела по статьям об организации деятельности экстремистской организации, побеге из места лишения свободы и дезорганизации работы исправительных учреждений, сообщили «Нн.ру» и Baza. В СК официально не подтверждали эту информацию.

В ГУФСИН России по Нижегородской области, как и в управлении ФСБ, не комментировали эти данные.

ИК-6, согласно открытым данным, располагается в поселке Мирный в Варнавинском районе Нижегородской области. Это колония строгого режима, она рассчитана на 920 заключенных.

В России за последние месяцы произошло несколько захватов заложников в исправительных учреждениях — 16 июня в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, 23 августа в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области. В обоих случаях заложников захватили люди, предположительно связанные с террористической организацией «Исламское государство». Спецслужбы убили большинство нападавших.

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