В Белгородской области в результате обстрела погибли три мирных жителя
Источник: Вячеслав Гладков
В результате украинского обстрела Белгородской области погибли три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Под обстрел попало село Архангельское Шебекинского городского округа, расположенное в нескольких километрах от границы. Один из погибших — подросток.
Еще четыре человека, в том числе 11-летняя девочка, получили ранения.
В последние недели Белгородская область находится под постоянными обстрелами ВСУ. Гладков ежедневно отчитывается о пострадавших; так, 22 сентября в результате атак были ранены 15 мирных жителей.
Общие официальные данные по числу погибших мирных жителей Белгородской области с начала войны публиковались в июле. На тот момент, по данным Гладкова, погибли более 200 мирных жителей, свыше 1100 получили ранения.