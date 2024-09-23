В Белгородской области в результате обстрела погибли три мирных жителя

В результате украинского обстрела Белгородской области погибли три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под обстрел попало село Архангельское Шебекинского городского округа, расположенное в нескольких километрах от границы. Один из погибших — подросток.

Еще четыре человека, в том числе 11-летняя девочка, получили ранения.

В последние недели Белгородская область находится под постоянными обстрелами ВСУ. Гладков ежедневно отчитывается о пострадавших; так, 22 сентября в результате атак были ранены 15 мирных жителей.

Общие официальные данные по числу погибших мирных жителей Белгородской области с начала войны публиковались в июле. На тот момент, по данным Гладкова, погибли более 200 мирных жителей, свыше 1100 получили ранения.

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