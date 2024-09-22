Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца побеждает на земельных выборах в парламент Бранденбурга. Это следует из результатов экзит-поллов, которые публикует телерадиокомпания ZDF.

Согласно опросам избирателей, СДПГ набирает 32% голосов. На втором месте идет правопопулистская «Альтернатива для Германии», у которой, по экзит-поллам, 29% голосов.

По данным экзит-поллов, на которые ссылается Deutsche Welle, СДПГ набирает 31-32% голосов, «Альтернитива для Германии» — 29-30%.

DW также отмечает высокую явку на выборах. На 14:00 она составила 46,1% без учета голосов, поданных путем голосования по почте. Пять лет назад этот показатель в то же время был значительно ниже — 31,3%.

«Альтернатива для Германии», комментируя предварительные результаты, назвала выборы в Бранденбурге «огромных успехом» для партии, передает The Guardian.

Издание напоминает, что социал-демократы находятся у власти в Бранденбурге с момента воссоединения Германии в 1990 году. Сам Шольц живет в столице Бранденбурга Потсдаме.

1 сентября выборы прошли в региональные парламенты Саксонии и Тюрингии. В Тюрингии «Альтернатива для Германии» получила самое большое число голосов избирателей — 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле Христианско-демократический союз (ХДС) — 23,6%. Получив треть мандатов в Тюрингии, АдГ теперь имеет блокирующее меньшинство в местном парламенте. По результатам голосования в Саксонии «Альтернатива для Германии» набрала 30,6% голосов, заняв второе место и уступив только ХДС, у которой 31,9%. Позже земельная избирательная комиссия объявила, что пересчитала результаты голосования из-за ошибки программного обеспечения. Согласно новому подсчету, «зеленые» и СДПГ получили на одно место больше в парламенте Саксонии, а ХДС и «Альтернатива для Германии» — на одно место меньше соответственно. В результате число мандатов правопопулистской партии сократилось с 41 до 40. «Альтернатива для Германии» имела бы блокирующее меньшинство в случае получения 41 мандата, однако при 40 мандатах у партии его не будет.

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