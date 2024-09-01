«Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в парламент Тюрингии. Это будет первая победа ультраправых на региональных выборах со времен Гитлера

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» занимает первое место на выборах в ландтаг (региональный парламент) Тюрингии, свидетельствуют данные экзит-поллов, опубликованные государственной телерадиокомпанией ZDF. Это подтверждается первыми результатами подсчета голосов.

Экзит-поллы отдают «Альтернативе для Германии» 33,5% голосов избирателей. Второе место занимает консервативный Христианско-демократический союз (24,5%), третье — левопопулистский Блок Сары Вагенкнехт (14,5%).

В Саксонии, где также прошли выборы в ландтаг, согласно экзит-поллам ХДС может получить 32%, «Альтернатива для Германии» — 31,5%, Блок Сары Вагенкнехт — 11,5%.

Первые результаты непосредственного подсчета голосов дают «Альтернативе для Германии» 33,2% голосов в Тюрингии и 31,4% в Саксонии.

Тюрингия и Саксония — регионы, ранее входившие в состав ГДР, уровень жизни в них до сих пор уступает регионам бывшей Западной Германии. Поддержка популистских партий здесь традиционно более высокая, чем в среднем по стране.

Победа на выборах в отдельно взятом регионе станет для «Альтернативы для Германии» первой в истории, до этого партия занимала на нескольких региональных выборах второе место. Это также станет первой победой ультраправых на выборах столь высокого уровня со времен нацистской Германии.