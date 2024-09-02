В Саксонии ультраправая «Альтернатива для Германии» потеряла блокирующее меньшинство после пересчета результатов выборов

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лишилась одного мандата после пересчета результатов голосования на выборах в ландтаг (региональный парламент) в Саксонии. Об этом пишут Die Welt и Der Spiegel со ссылкой на заявление земельной избирательной комиссии.

В нем говорится, что в ночь после выборов из-за ошибки программного обеспечения было опубликовано неправильное распределение мест по результатам подсчета голосов.

Согласно новому подсчету, «зеленые» и Социал-демократическая партия (СДПГ) получают на одно место больше в парламенте Саксонии, а Христианско-демократический союз (ХДС) и «Альтернатива для Германии» — на одно место меньше соответственно. Таким образом, число мандатов «АдГ» сократилось с 41 до 40.

«Альтернатива для Германии» имела бы блокирующее меньшинство в случае получения 41 мандата, однако при 40 мандатах у партии его не будет. Блокирующее меньшинство позволяло бы партии заблокировать некоторые решения — например, назначение досрочных выборов, избрание судей земельного Конституционного суда или изменения в конституции федеральной земли, поясняет Deutsche Welle.

По результатам голосования в Саксонии АдГ набрала 30,6% голосов, заняв второе место и уступив только ХДС, у которой 31,9%. Далее расположились левопопулистский Блок Сары Вагенкнехт (11,8%), СДПГ (7,3%), «зеленые» (5,1%).

Выборы в ландтаг также прошли в Тюрингии — регионе, который как и Саксония, ранее входил в состав ГДР и где уровень жизни до сих пор уступает регионам бывшей Западной Германии. В Тюрингии «Альтернатива для Германии» получила самое большое число голосов избирателей — 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле ХДС — 23,6%. Получив треть мандатов в Тюрингии, АдГ будет иметь блокирующее меньшинство в местном парламенте.