Жены мобилизованных вышли на акцию протеста к зданию Минобороны во вторую годовщину «частичной» мобилизации

В Москве жены мобилизованных вышли с протестом к зданию Минобороны на Фрунзенской набережной, чтобы потребовать демобилизации своих близких.

По данным «ОВД-Инфо», на акцию к ее началу пришли около 20 человек. Участницы стояли с плакатами, на которых было написано: «Демобилизация».

Вскоре к участницам подошли провокаторы, которые начали снимать их на телефоны с близкого расстояния. Одна из жен мобилизованных показала видео, на котором другая участница говорит подошедшему к ней вплотную мужчине: «Вы нарушаете мои личные границы». Девушка из толпы, окружившей участниц акции, кричит в ответ на это: «А вы нарушаете личные границы Минобороны». Стоящие рядом с ней кричат женам мобилизованных оскорбления.

На другом видео прохожая говорит женам мобилизованных, что они вместо того, чтобы помогать своим мужьям, «здесь вот ошиваются» и утверждает, что им платят за то, что они выходят протестовать.

Телеграм-канал «Паулина / Мобилизация и люди» сообщил, что участницы акции останутся у здания Минобороны на ночь.

До начала акции у здания Минобороны задержали двух корреспондентов издания SotaVision Максима Серамуша и Дениса Пантелеева. Позже их отпустили из отдела полиции с «предостережениями», сообщили в «ОВД-Инфо».

20 сентября телеграм-канал «Путь домой», который освещает протесты жен мобилизованных, сообщил, что во вторую годовщину мобилизации, родственники солдат выйдут к Минобороны, чтобы потребовать демобилизации своих близких. После этого к некоторым участницам движения пришла полиция, предупредившая их о недопустимости нарушений.

Жены мобилизованных уже долгое время требуют возвращения своих мужей с фронта и протестуют против «бессрочной мобилизации». Они неоднократно выходили на разнообразные акции, а одна из наиболее активных участниц движения, Мария Андреева, в мае 2024 года была объявлена «иноагентом».

Осенью 2023 года глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявлял, что мобилизованные покинут зону боевых действий только после завершения «специальной военной операции», а ротация для них не предусмотрена. Владимир Путин также говорил, что законодательство не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных.

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