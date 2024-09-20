РБК: интернет-провайдеры пожаловались в ФАС на несправедливую конкуренцию с мобильными операторами из-за замедления ютьюба

Интернет-провайдеры, входящие в ассоциацию пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на дискриминацию и неравное положение по сравнению с мобильными операторами из-за замедления ютьюба, пишет РБК, ознакомившийся с письмом.

В жалобе говорится, что пользователи все чаще переключаются на мобильную связь (ютьюб замедляется преимущественно на стационарных компьютерах), а провайдеры, в числе которых в основном небольшие региональные компании, «массово теряют абонентскую базу».

Качество доступа к ютьюбу провайдеры называют «либо конкурентным преимуществом, либо конкурентным ограничением», указывая, что они столкнулись «с сильным и неравномерным» замедлением работы сервиса и увеличением количества жалоб пользователей.

В своей жалобе они отмечают, что замедление «связано с внешним воздействием», которое возможно только через . Но ютьюб, как указывают провайдеры, не входит в реестр запрещенных, по закону доступ к нему не ограничен, а значит, Роскомнадзор и подведомственный ему Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) не имеют права по собственной инициативе применять к нему ограничивающие меры.

«Ростелесеть» просит возбудить производство из-за нарушения закона «О защите конкуренции», признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство, а также принять меры для устранения нарушения.

В ФАС подтвердили получение жалобы, отправленной 12 сентября. Рассмотреть ее служба должна в течение месяца.

В конце июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что российские пользователи столкнутся с существенным замедлением ютьюба, которое коснется в основном пользователей стационарных компьютеров. Вначале он назвал это «вынужденным шагом», направленным против администрации ресурса из-за нарушения им российского законодательства, однако на следующий день пояснил, что замедление связано с отказом Google заниматься своими российскими серверами. В Google какие-либо технические проблемы со стороны компании отрицают.

С начала августа пользователи в России массово жалуются на сбои в работе ютьюба. Глава «Ростелесети» рассказывал, что пользователи в регионах начали жаловаться на операторов связи и разрывать с ними договоры из-за замедления ютьюба, а также поисковой системы Google и ее сервисов.

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