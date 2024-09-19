Секретная служба начала проверку из-за удаленного твита Илона Маска. В нем он написал, что «никто даже не пытается» убить Байдена или Харрис

Секретная служба США, которая отвечает за охрану президента и членов его семьи, начала проверку из-за твита основателя SpaceX и владельца соцсети X Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

В ответ на запрос издания в Секретной службе заявили, что записи о посте Маска «были собраны в правоохранительных целях» и не разглашаются, так как это может помешать проведению правоохранительных процедур.

Как отмечает Axios, расследование Секретной службы не означает, что Маск будет привлечен к какой-либо ответственности, но ему, вероятно, придется доказать, что он не представляет угрозы для президента Джо Байдена или кандидата в президенты Камалы Харрис.

Речь идет о твите, который Маск написал вечером 15 сентября после попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Маск респостнул твит одного из пользователей соцсети X, в котором говорилось: «Почему они хотят убить Дональда Трампа?» Свой репост Маск сопроводил таким сообщением: «И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу».

Пользователи призывали Маска удалить твит, но он отказывался это сделать. В итоге он удалил твит на следующий день и заявил, что это была шутка.

Пост Маска раскритиковали в Белом доме. «Как заявили президент Байден и вице-президент Харрис после вчерашних тревожных новостей, „в нашей стране нет места политическому насилию или любому насилию“, и „мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию“», — заявил представитель администрации Байдена.

15 сентября в городе Палм-Бич, штат Флорида, рядом с гольф-клубом Дональда Трампа, где кандидат в президенты США играл в гольф, произошла стрельба. Вскоре выяснилось, что стрельбу открыли сотрудники Секретной службы, которые заметили ствол винтовки в кустах на территории гольф-клуба. Стрелявший находился на расстоянии от 300 до 500 метров от Трампа. Через некоторое время его задержали. ФБР сообщило, что расследует произошедшее как «попытку покушения на бывшего президента Трампа».

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