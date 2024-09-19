PayPal введет комиссию для пользователей из России за неактивные счета

Американская электронная платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию для пользователей из России за неактивные счета, следует из рассылки сервиса, которую пересказал РБК.

«Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам», — говорится в специальном уведомлении на сайте PayPal. Отмечается, что комиссия будет взиматься раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев.

Комиссия составит три с половиной тысячи рублей или ее эквивалент в другой валюте, отмечает РБК. Если баланс на счете будет меньше суммы комиссии, система спишет весь остаток.

Пользователи, которые не согласны с новыми правилами, должны закрыть свои счета до вступления в силу изменений

«Несмотря на текущую приостановку некоторых услуг PayPal в России, PayPal RU вносит изменения в соглашения, перечисленные в данном списке обновлений политик, в соответствии с нашими правилами на глобальном уровне», — заявили в платежной системе.

PayPal позволяет совершать покупки и переводы с электронного кошелька без указания данных банковской карты. Сервис представлен примерно в 200 странах мира.

Платежная система PayPal объявила, что уйдет из России в марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Российских клиентов попросили вывести деньги со своих счетов.

Сейчас сервис не открывает новых личных или корпоративных счетов для пользователей из России. Услуги по отправке или приему платежей в РФ приостановлены, отмечает РБК.