Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил в интервью РБК, что цена нового седана «бизнес-класса» Lada Aura, серийный выпуск которого собирается начать предприятие, будет превышать 3 миллиона рублей. В июне, напоминает «Коммерсант», Соколов говорил, что Aura будет стоить около 2,5 миллиона рублей.

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Запуск серийного производства нового седана от АвтоВАЗа запланирован на сентябрь. «Мне губернаторы многие звонят и просят Aura еще до начала конвейерного выпуска», — заявил Соколов.

Отвечая на вопрос, действительно ли на этапе тестовой эксплуатации Aura возникли какие-то проблемы с автомобилем, президента АвтоВАЗа сказал, что «в основном слышит позитивные отзывы». «Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится», — сказал Соколов, добавив, сам ездил на Aura «причем даже в полностью электрической версии».

Lada Aura создана на базе Lada Vesta, отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда. На базе Aura, в свою очередь, планируется создать автомобиль для такси — по словам Соколова. более упрощенную версию с «не такой дорогой отделкой салона и другой аудиосистемой».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие иностранные автоконцерны ушли с российского рынка, остановив, в том числе, и сборочные производства.

На российском рынке резко выросли продажи китайских автомобилей. Китайский автоконцерн Chery занял первое место в рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России, которые ежегодно составляет Forbes.

АвтоВАЗ из-за войны и санкций столкнулся с нехваткой иностранных комплектующих, из-за чего несколько раз останавливал работу. Производство возобновили к лету 2022 года — компания запустила линейку автомобилей в упрощенной комплектации с минимальным количеством иностранных деталей.

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