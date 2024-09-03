В рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России, по версии Forbes, вошли 11 предприятий из КНР. Первое место занял китайский автоконцерн Chery

Крупнейшей иностранной компанией в России в 2023 году стал китайский автоконцерн Chery, следует из рейтинга, опубликованного Forbes 3 сентября.

За год, отмечают составители рейтинга, выручка Chery выросла в четыре раза и превысила 590 миллиарда рублей к концу 2023-го. Китайский автоконцерн продал на российском рынке более 220 тысяч автомобилей под брендами Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour.

Лидером прошлогоднего рейтинга была сеть магазинов товаров для дома и ремонта Leroy Merlin, теперь она выбыла из списка, так как контроль над компанией был передан российскому менеджменту.

За 2023 год суммарная выручка участников рейтинга Forbes выросла на 31% и превысила 6,7 триллиона рублей. Такой прирост, отмечает издание, связан прежде всего с продажами китайских автопроизводителей на российском рынке.

Кроме Chery, в топ-10 рейтинга вошли еще две китайские компании, также производящие легковые автомобили, — Great Wall Motor (5 место) и Geely Automobile (10 место).

Всего в рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний попали 11 предприятий со штаб-квартирами в Китае, обогнав предыдущего лидера по числу компаний-участников — США (сейчас в рейтинге представлены семь американских фирм).

Ранее крупнейшими иностранными компаниями в России Forbes называл: торговую сеть Auchan (2015-2019 годы), автоконцерн Renault (2020), табачную компанию Philip Morris International (2021) и немецкого автопроизводителя Volkswagen Group (2022).

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие международные компании, включая участников рейтинга Forbes, объявили о планах сократить операции или уйти с российского рынка, продав активы или передав их местному менеджменту.

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