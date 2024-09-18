В Ливане начали взрываться рации «Хизбаллы». Группировка купила их тогда же, когда и взорвавшиеся пейджеры

В Ливане 18 сентября произошла серия взрывов телекоммуникационных устройств, используемых боевиками «Хизбаллы», пишет BBC News.

Местные пользователи соцсетей сообщают о взрывах в Бейруте, а также на юге Ливана.

Один из взрывов произошел на похоронах четырех человек, погибших накануне при взрывах пейджеров бойцов «Хизбаллы».

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что взрываются переносные рации. По данным собеседника агентства, они были закуплены «Хизбаллой» пять месяцев назад — примерно тогда же, когда и взорвавшиеся накануне пейджеры.

По данным Reuters, пострадали «сотни» человек. Подтвержденных данных о погибших нет.

В результате взрывов пейджеров бойцов «Хизбаллы» 18 сентября погибли 12 человек, в том числе двое детей. Ранения получили около трех тысяч человек.

«Хизбалла» возложила ответственность за взрывы на Израиль и пообещала отомстить за эту акцию. Израиль официально не комментировал произошедшее. Издание Axios со ссылкой на источники написало, что операцию одобрили в начале недели на совещаниях по безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и что США не были о ней осведомлены.

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