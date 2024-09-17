В Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева. По версии СК, он обещал прекратить дело основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской

В Москве задержали лишенного адвокатского статуса юриста Эльмана Пашаева, сообщил Следственный комитет. Против Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил мужа основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской Алексея, что за «крупное денежное вознаграждение» сможет освободить Блиновских от уголовной ответственности.

В итоге Пашаев получил от Алексея Блиновского деньги. О какой сумме идет речь, СК не уточняет.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась выехать из России в Беларусь на машине, по обвинению в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем». Суд отправил ее под домашний арест, но в январе 2024 перевел в СИЗО. По версии СК, Алексей Блиновский — пособник жены, но, как писал «Коммерсант», расследование в отношении него приостановлено в связи с тем, что он уехал на войну в Украине.

Эльман Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП. Актера приговорили к восьми годам колонии. Ефремов отказался от услуг Пашаева сразу после приговора. Как рассказывали посещавшие актера в СИЗО правозащитники, он предполагал, что Пашаев своими действиями «подставил» его под суровый приговор.

В сентябре 2020 года Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева адвокатского статуса. В адвокатской палате говорили, что Пашаев «откровенно использует свою причастность к „громкому“ делу для саморекламы».

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