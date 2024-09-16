Жителя Екатеринбурга приговорили к восьми годам колонии по делу об убийстве аспиранта из Габона

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя Данила Фомина, обвиненного в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили, сообщает издание Itʼs My City.

Прокурор запрашивал для подсудимого 11 лет лишения свободы.

Франсуа Нджелассили погиб 18 августа 2023 года в драке возле кафе «Бургер кинг» в центре Екатеринбурга. Близкие погибшего говорили, что Данил Фомин ударил уроженца Габона ножом из-за расовой неприязни. Сторона защиты утверждала, что драка началась из-за девушки и Фомин действовал лишь в целях самообороны. СМИ сообщали, что следствие также возбудило уголовное дело против двух местных полицейских, которые наблюдали за дракой, но не вмешались в нее. После проверки МВД их уволили «по отрицательным мотивам».