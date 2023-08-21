В Екатеринбурге убит аспирант из Габона Друзья погибшего говорят о преступлении на почве расовой ненависти. Родители обвиняемого уверяют, что он заступился за девушку

Ленинский районный суд Екатеринбурга 21 августа арестовал 23-летнего местного жителя Данила Фомина, которого обвиняют в убийстве аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили, сообщил корреспондент Itʼs My City из зала суда.

Обвинение попросило отправить Фомина в СИЗО, поскольку он может скрыться от следствия. По словам представителя прокуратуры, подозреваемый не работает, не учится и уже попытался сбежать — сразу после происшествия.

Фомину предъявили обвинения в убийстве ( ). Первоначально предполагалось, что ему могут вменить статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ( ).

Об убийстве 32-летнего Франсуа Нджелассили екатеринбургские СМИ сообщили утром 18 августа. Его ударили ножом во время драки в «Бургер Кинге» в центре Екатеринбурга. Друзья погибшего рассказывали, что в кафе к Нджелассили подошли двое мужчин со словами «О, смотри, негр, давай его чирканем», а потом ударили его ножом в подмышку, попав в артерию.

В университете выразили соболезнования родным и близким Нджелассили. Там рассказали, что он относился «с большим уважением к культуре России» и приехал в Екатеринбург «с целью получить знания необходимые ему для работы на благо своей страны — Габона — и развития ее экономики». Нджелассили успел окончить два курса в аспирантуры на кафедре экономики и природопользования. В 2019 году он стал одним из семерых учащихся, получивших вузовское звание «Иностранный студент года».

Друзья и знакомые Нджелассили сказали E1.ru, что погибший был «добрым и отзывчивым», а также избегал конфликтов. Одна из его знакомых предположила, что конфликт в кафе произошел на почве расовой нетерпимости. По ее словам, после случившегося иностранные студенты боялись выходить на улицу.

Знакомые Фомина, в свою очередь, заявили, что «конфликт не был связан с идеями расового превосходства», а ссора произошла из-за девушки. «Даня говорил, что он не хотел убивать своего соперника, который ударил его первым. Что это была самозащита и африканец был тоже не один», — говорил один из знакомых подозреваемого.

Родители Фомина заявляют, что драка началась после того, как Нджелассили подошел к девушке друга Фомина. Та рассказала об этом своему парню, и началась ссора. Погибший и его приятель, по утверждению родителей, первыми начали драку, а Фомин заступился за друга. Его ударили, он потерял сознание, а когда очнулся, на нем сидел Нджелассили и бил его, утверждают родители. Тогда, по их словам, Фомин, снова теряя сознание, достал нож и ударил Нджелассили — в целях самообороны.

«Зачем этот негр подошел к ней, погладил ее руку, послал ей воздушный поцелуй? <…> Прогнуться всем надо. Когда своих режут, такого ажиотажа нет. <…> Это вообще все другой человек затеял, а сын заступился за него. Он не может смотреть спокойно, когда обижают слабого», — заявил отец подозреваемого в суде.

Телеграм-канал «Антифа.ру» утверждает, что в одном из закрытых неонацистских каналов объявили сбор на адвоката для Фомина. Родители подозреваемого говорят, что не слышали о таком сборе, а защитника сыну оплатили сами. По их словам, Фомин никогда не был причастен к деятельности радикальных группировок.

Секретарь посольства Габона Лео Кальвэн Мукумби выехал из Москвы в Екатеринбург, чтобы разобраться в причинах гибели Нджелассили, а затем проинформировать семью погибшего о ходе расследования, сообщили Itʼs My City в дипломатическом ведомстве африканской страны. Российская полиция, Следственный комитет и прокуратура дело пока не комментировали.

Жители Екатеринбурга организовали стихийный мемориал у кафе, где погиб Нджелассили. Туда принесли цветы и фотографию аспиранта. Вечером 20 августа люди в камуфляжной одежде разгромили мемориал, сообщили «Вечерние ведомости» со ссылкой на очевидца. Вскоре екатеринбуржцы его восстановили.

Читайте также

Цвет насилия Нападения на мигрантов и беженцев в России. Фотопроект Сергея Строителева

Читайте также

Цвет насилия Нападения на мигрантов и беженцев в России. Фотопроект Сергея Строителева