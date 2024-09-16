В Белгороде в результате обстрела ВСУ ранены восемь человек

Белгород попал под обстрел ВСУ утром 16 сентября, сообщают местные власти.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате прямых попаданий в городе загорелись более 15 автомобилей и один частный дом.

Восемь мирных жителей получили ранения. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всех раненых госпитализировали.

В общей сложности повреждены 21 многоквартирный и четыре частных дома, газопровод.

Минобороны РФ не отчитывалось об этом или каких-либо других инцидентах, произошедших ночью и утром понедельника.

Командование Воздушных сил ВСУ в свою очередь сообщило, что в ночь на 16 сентября военные РФ выпустили по Украине в сторону Киевской области 56 ударных беспилотников. Украинская ПВО сбила 53 дрона в пределах Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областей. Еще три беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, добавили в ВСУ. В Киевской области в результате атаки ранена одна местная жительница.

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