Delfi: Генпрокуратура Литвы подтвердила, что получила заявление Невзлина, которое он подал из-за подозрений в причастности к нападению на Волкова

Генеральная прокуратура Литвы подтвердила, что получила заявление бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина, поданное им из-за подозрений в причастности к нападению на соратника Алексея Навального Леонида Волкова, пишет литовский портал Delfi.

В сообщении говорится, что заявление было подано адвокатами Невзлина. Никаких других подробностей не приводится. Когда заявление было принято Генпрокуратурой, не уточняется.

О том, что Невзлин вместе со своим помощником Романом Желязко подал заявление в криминальную полицию Литвы, 14 сентября сообщил телеграм-канал Sota, который финансируется самим Невзлиным. К сообщению были приложены скриншоты заявления, написанного на литовском языке, и поданного, как утверждалось, 5 августа.

В заявлении говорилось, что Невзлин познакомился с юристом Анатолием Блиновым, который вначале помогал вывозить оппозиционеров из России, а затем «провокационно пытался создать впечатление», что он организовал нападение на Волкова, а Невзлин был заинтересован в этой атаке. Невзлин заявлял, что не связан с нападением на Волкова, и уведомлял полицию о возможной провокации со стороны Блинова.

Сотрудник ФБК Артем Ионов, изучивший это заявление, усомнился в его достоверности. Он отметил, что заявление было адресовано на общую почту полиции, хотя для подачи в цифровом виде в Литве существует система ePolicija. Кроме того, как отмечал Ионов, на заявлении не было электронной подписи, а фамилия Невзлина была написана в двух вариантах — так, как она пишется в паспорте, и в литовском варианте, с добавлением окончания -as. По его мнению, литовский адвокат не мог допустить такие ошибки, и заявление, скорее всего, было переведено с использованием Google-переводчика (в заявлении говорилось, что Невзлин и Желязко обратились в адвокатское профессиональное объединение для представления их интересов в Литве).

12 сентября команда Навального опубликовала расследование, в котором говорилось, что нападение на Волкова в марте 2024 года в Вильнюсе организовал Леонид Невзлин. Помимо этого, как утверждают в ФБК, он «заказал» нападение на жену экономиста Максима Миронова в Аргентине и нападение на директора ФБК Ивана Жданова во время открытия инсталляции ШИЗО в Женеве. Расследование было основано на переписке Невзлина и Блинова, которую соратникам Навального предоставил Андрей Матус. Сами расследователи называют его «решальщиком», связанным с ФСБ. Леонид Невзлин какую-либо причастность к нападению на Волкова и остальных отрицает.

Президент Литвы Гитанас Науседа 16 сентября заявил, что власти «всегда будут поддерживать оппозицию, борющуюся с путинским режимом» и «ответственно рассмотрят все заявления о том, кто и что организовал».

расследование фбк

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

расследование фбк

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ