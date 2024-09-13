Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19%

Совет директоров Банка России повысил с 18% до 19% годовых.

В сообщении ЦБ говорится, что «текущее инфляционное давление остается высоким», а годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз, который составлял 6,5-7%.

«Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — заявили в ЦБ.

В конце июля Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину ЦБ поднял ставку с 9,5% до рекордных 20%. В апреле 2022 года она была снижена до 17%, в мае — до 14%. Затем она последовательно снижалась и в итоге установилась на уровне минимальных 7,5%. В июле 2023 года ставка начала расти

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