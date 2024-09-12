Разбитая ребенком ваза бронзового века, возраст которой оценивается как минимум в 3500 лет, отреставрирована и вернулась в экспозицию музея Хехта в Хайфе, пишет The Times of Israel.

Реставрация по решению музея была проведена таким образом, что на глиняной вазе остались видны трещины и даже отсутствует небольшой фрагмент.

«Все, что происходит с экспонатом, является частью его истории, даже утраченные фрагменты», — объяснила археологический куратор музея Хехта Тамар Рабби-Сальхов.

Ваза, как и было обещано музеем, вновь экспонируется без защитного стекла. Защита создает «преграду» между экспонатом и зрителями, отметила Рабби-Сальхов, и прочные предметы музей старается выставлять без нее. Так, напомнила она, вазу показывали в музее без защитного стекла или барьера около 35 лет.

В августе четырехлетний ребенок, пришедший со своей семьей в музей, забрался на возвышение, где стояла ваза, и наклонил ее, чтобы рассмотреть, что внутри сосуда. Ваза упала и разбилась.

Представители музея Хехта заявили, что инцидент не повлечет за собой каких-либо последствий для родителей мальчика — речь не идет о намеренной порче экспоната, к тому же ваза была застрахована.

Разбившего вазу ребенка и его семью недавно вновь пригласили в музей, провели для них специальную экскурсию и показали, как проходит реставрация вазы. На память ребенку подарили миниатюрную копию разбитого им экспоната.

Отец разбившего вазу ребенка заявил The Times of Israel, что его семью поразило, как повело себя руководство музея, превратив произошедшее «в образовательный опыт».

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