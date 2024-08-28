Четырехлетний мальчик случайно разбил в музее вазу, изготовленную более 3500 лет назад. Он просто хотел посмотреть, что там внутри

Разбитая ваза в музее Хехта Hecht Museum

В музее Хехта в Хайфе четырехлетний ребенок разбил вазу бронзового века, возраст которой оценивается как минимум в 3500 лет. Об этом сообщает BBC News.

Ваза выставлялась в одном из первых залов музея. Она не была защищена стеклом — это сознательная политика администрации, которая считает, что выставленные без ограждений археологические артефакты придают «особое очарование» экспозиции.

Вазу изготовили в период с 2200 до 1500 года до нашей эры, она предназначалась для хранения вина или оливкового масла. Подобные предметы керамики при раскопках находят достаточно часто, однако подавляющее большинство из них обычно уже разбиты, и конкретно эта ваза, отметили в музее, была «впечатляющей находкой».

Как рассказал отец мальчика, тот «немножко наклонил вазу», так как ему «было любопытно узнать, что там внутри». По словам отца, когда ваза разбилась, его первой мыслью было: «Мой сын не мог сделать это». Потом он успокоил ребенка и сообщил о случившемся охране.

Представители музея Хехта заявили, что так как инцидент был очевидной случайностью, он останется без правовых последствий для мальчика и его отца. «Бывают ситуации, когда экспонаты намеренно повреждают, и эти случаи расследуются с большой тщательностью, в том числе с участием полиции. Но это не тот случай. Ваза была случайно разбита маленьким мальчиком, и реакция будет соответствующей», — подчеркнули в музее.

В итоге мальчика и его семью пригласили посетить музей уже в рамках организованной экскурсии. Разбитую вазу собираются восстановить и вернуть в экспозицию. В музее подчеркнули, что не собираются отказываться от практики выставления экспонатов без защитного стекла.