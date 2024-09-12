Семья погибшего белгородского волонтера Александра Демиденко потребовала от полиции найти его автомобиль. В краже подозревают бойцов чеченского «Ахмата»

Родственники волонтера Александра Демиденко, погибшего в белгородском СИЗО, написали заявление в полицию с требованием разыскать принадлежавший ему автомобиль Renault Duster. Об этом пишет местное издание «Пепел Белгород».

Автомобиль был приобретен в кредит, и семья Демиденко продолжала выплачивать за него деньги, не зная, где находится машина.

По сведениям «Пепла», родным волонтера передали материалы полицейской проверки. В ней говорится, что 17 октября 2023 года Демиденко задержали «военнослужащие ВС РФ чеченской национальности» из подразделения «Ахмат — Запад», после чего он вместе с автомобилем был «доставлен военнослужащими в место дислокации подразделения». В документах фигурируют показания свидетелей о том, что кадыровцы похитили Демиденко и его автомобиль.

Полиция передала материалы дела по подследственности в военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону. В Следственном комитете на запросы родственников Демиденко не реагировали.

Александр Демиденко с весны 2022 года помогал украинским беженцам добираться из Белгорода до КПП на границе с Украиной. Многим из них он давал ночлег в своем доме.

В октябре 2023 года Демиденко дважды арестовывали по административному делу о публичном распитии алкоголя. Во время второго ареста на него завели уголовное дело о незаконном хранении оружия, а затем перевели в СИЗО. Перед этим волонтера, рассказывал его сын, похитили бойцы чеченского полка «Ахмат», которые пытками и угрозами добивались от Демиденко признания в шпионаже.

В начале апреля 2024 года стало известно, что Демиденко умер в белгородском следственном изоляторе. По версии ФСИН, волонтер покончил с собой. По словам сына Демиденко, за день до смерти его отцу предъявили обвинение в госизмене. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело после смерти волонтера в СИЗО.