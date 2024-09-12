Вдова Алексея Навального Юлия эмоционально прокомментировала расследование соратников политика, в котором утверждается, что за нападением на одного из них Леонида Волкова стоит бизнесмен Леонид Невзлин.

«Посмотрела видео. Охренеть просто. Ужасно, что с 2020 [года] все чаще приходится делать расследования о покушениях и убийствах. И кто бы мог подумать, что заказчиком может быть не только Путин», — написала Навальная в соцсети Х.

Соратники Навального утверждают, что бизнесмен, бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин заказал нападение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к организации нападения на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

К этому выводу они пришли в результате расследования на основе информации, предоставленной Андреем Матусом. Его авторы расследования называют «решальщиком» и человеком со связями в российских правоохранительных органах. По словам самого Матуса, последние годы он работает на Михаила Ходорковского — друга и бизнес-партнера Леонида Невзлина. Выводы соратников Навального проверили расследователи Христо Грозев и Михаил Маглов из издания «Проект».

Невзлин заявил, что не имеет отношения к нападениям. Ходорковский сообщил, что ему неизвестна никакая информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову «за пределами того, что публиковалось в открытых источниках». Комментируя обвинения в адрес соратника, бизнесмен отметил, что склоняется к версии о том, что «это фсбэшная провокация и фейк».

Подробности расследования и комментарии бизнесаменов

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Подробности расследования и комментарии бизнесаменов

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ