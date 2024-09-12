К депутату Госсовета Коми Виктору Воробьеву пришли с обыском. По данным «7×7», против его брата возбуждено дело из-за доната ФБК

В квартире депутата госсовета Коми Виктора Воробьева проходит обыск, сообщают «Комиинформ» и информагентство «БНК» со ссылкой на правоохранительные органы.

У Воробьева, как пишет издание «7×7», изъяли документы и гаджеты. На каком основании проводится обыск и в каком статусе находится Воробьев — неизвестно.

По данным источников «Комиинформ» и «БНК», обыск также проходит в московской квартире брата Виктора Воробьева Ильи. По предварительным данным «БНК», речь идет о «преступлении экстремистского характера».

Издание «7×7» со ссылкой на собственный источник пишет, что против Ильи Воробьева возбуждено дело о финансировании «экстремизма» (статья 282.3 УК) из-за переводов Фонду борьбы с коррупцией в 2021–2022 годах, сообщил собственный источник. По данным «7×7», Илья Воробьев находится за границей.

Минюст России объявил Виктора Воробьева «иноагентом» 1 апреля 2022 года. Он стал первым депутатом, получившим этот статус. Позже он рассказывал «Медиазоне» и «Север.Реалиям», что причиной объявления его «иноагентом» стал возврат денег за билет на поезд в Лондоне.

В апреле 2024 года Воробьев рассказал, что еще в феврале написал заявление о сложении полномочий руководителя фракции КПРФ в госсовете Коми, оно было удовлетворено. Тогда же он утверждал, что не планирует эмигрировать.