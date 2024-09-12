Американец, которого три года не выпускали из Армении из-за розыска в России по делу о наркотиках, вернулся в США

Гражданин США Эрик Томас Кример, который три года не мог улететь из Армении после того, как Россия объявила его в розыск, вернулся домой в Огайо. Об этом «Медиазоне» рассказал сам Кример.

Журналисты издания рассказали историю американца в декабре 2023-го. Кример — филолог, который в 2015-2017 годах преподавал английский в языковом центре при МФТИ. По его словам, в апреле 2017-го полицейские задержали его в центре Москвы, подбросили наркотики, угрожали пистолетом и требовали 500 тысяч рублей. В итоге гражданина США отпустили под подписку о невыезде по статье о хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Вскоре он улетел из России, после чего его объявили в межгосударственный розыск.

В 2021 году Кример отдыхал в Грузии и решил съездить в Армению. Армянские пограничники не позволили ему покинуть страну, но и задерживать по запросу России не стали. Адвокат Кримера считает, что пограничники не хотели усложнять отношения между Арменией и США. При этом, Кример сообщил журналистам, что представители американского посольства в течение долгого времени никакой поддержки ему не оказывали.

По словам американца, после статьи «Медиазоны» у него начали брать интервью другие СМИ, в том числе армянское телевидение. «А потом мне позвонили из посольства и сказали, что будут решать вопрос. Я ходил, сказали, что провели важные переговоры и сказали подавать на убежище в Армении, что мне откажут, но все равно меня не смогут отправить в Россию», — рассказал Кример.

В июле 2024 года гражданин США получил отказ в предоставлении убежища. В августе адвокат сообщил ему, что Кример может выехать из Армении. При посадке в самолет к американцу подошла сотрудница армянской погранслужбы и попросила отдать ему паспорт.

«Меня повели в специальную комнату, где я был, когда меня в первый раз не выпустили из Армении три года назад. Люди стали передавать мой паспорт друг другу, а я спрашивал на английском, что не так. А потом появился какой-то чувак, может быть, из посольства, он спросил: „У нас есть какая-то проблема?“ Я смотрю на пограничника и спрашиваю: „У нас есть проблема?“ А чувак сказал: „Давайте мы посадим его на самолет прямо сейчас“. И они говорят: „Давай“», — рассказал американец.

История Эрика Кримера

Американца, приехавшего на отдых в Армению, уже два года не выпускают из страны. Из-за того, что в России его обвинили в хранении наркотиков

История Эрика Кримера

Американца, приехавшего на отдых в Армению, уже два года не выпускают из страны. Из-за того, что в России его обвинили в хранении наркотиков