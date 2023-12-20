Американца, приехавшего на отдых в Армению, уже два года не выпускают из страны. Из-за того, что в России его обвинили в хранении наркотиков

Архив Эрика Кримера / Медиазона

В 2017 году американца Эрика Томаса Кримера, проживавшего и работавшего в России, обвинили в хранении наркотиков. Полицейские задержали его, когда он вышел из дома за сигаретами, и отпустили только спустя сутки без какого-либо статуса. После этого Кример покинул страну. В 2021 году он приехал в Армению, чтобы встретиться со своей девушкой из России, но уже на границе его предупредили, что выехать обратно он не сможет. Ограничения, как выяснилось, оказались связаны с тем, что в России Кримера заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. При этом Армения не выдает Кримера (запрашивала ли Россия депортацию — неизвестно), но что делать с ним, армянские полицейские не понимают. Историю американца, который не может покинуть Армению уже два года, рассказала «Медиазона».

В Россию Эрик Томас Кример впервые приехал 18-летним студентом по обмену в 2005 году. Он отучился полтора курса в Иркутском государственном техническом университете, параллельно подрабатывая репетитором английского. Спустя еще несколько лет, получив диплом лингвиста в США, Кример приехал работать в Россию уже официально — сначала в сети школ иностранных языков, а с 2015 года в Центре языковой подготовки и тестирования Московского физико-технического института (МФТИ).

Кример переводил научные статьи и презентации по физике, химии и инженерным наукам, содержания которых, как он говорит, он даже не понимал. Но один раз, по словам Кримера, директор языкового центра «намекнула» ему, что он не должен был видеть студенческую презентацию о спутниках.

Вместе с работой, о которой Кример рассказывает просто как о способе заработка, он, по его словам, помогал российским ученым уехать из страны. В чем заключалась эта помощь, Кример не уточнил. «И до сих пор помогаю, я хочу, чтобы [эта] страна развалилась, и утечка мозгов — хорошее оружие в этом. И жалко людей: зарплата — 80 тысяч рублей в месяц. Ты можешь в США работать в „Макдаке“ и получать в два раза больше», — заявил он «Медиазоне».

В ночь на 12 апреля 2017 года Кримера, вышедшего за сигаретами, остановили на улице в Москве полицейские, и, спросив документы, затолкали в машину. Его привезли в некое помещение, которое он называет чердаком, и обвинили в хранении наркотиков, показав якобы найденные у него «два пакета с фольгой». По словам Кримера, полицейские кричали на него, один раз приставили пистолет к голове и требовали 500 тысяч рублей за то, чтобы отпустить. Сам он утверждает, что никаких наркотиков у него при себе не было.

Утром Кримера отвезли в полицейский участок, затем — в другое место (он считает, что это было СИЗО «Лефортово»), оттуда его уже на следующее утро вернули в участок и наконец к вечеру отпустили, не дав никаких процессуальных документов. Через две недели Кример улетел из России по совету знакомого адвоката и вернулся домой в Огайо.

В России у Кримера осталась бывшая жена с сыном и новая девушка — тоже россиянка. Вскоре его бывшая жена переехала в США, но с девушкой он виделся только изредка, особенно во время пандемии коронавируса. В сентябре 2021 года они решили встретиться в Грузии и оттуда поехать в Армению. Прямо с КПП пограничники, забрав у Кримера паспорт и ничего не объясняя, повезли его в участок в Ереване. Там его стали убеждать подписать некий документ на армянском — как вспоминает Кример, находившиеся в участке люди сказали ему, что это согласие на передачу в Россию. Он отказался, и его отвезли обратно на КПП, а там предупредили, что покинуть Армению он теперь не сможет, потому что Россия объявила его в розыск.

Кример с девушкой поехали в Ереван. Там американец обратился в посольство США, но ему ответили, что помочь не могут. Кример считает, что дело в отсутствии публичности — про него никто не пишет, потому что он «не , не WSJ». «Я связывался с , он три года сидел в Москве, он сказал мне, за три года Госдеп не обращал никакого внимания на него, на звонки, и только когда его родители смогли лично встретиться с Байденом, то через 20 дней его отпустили», — говорит Кример.

Спустя месяц Кример попытался вылететь из Еревана в США, но в аэропорту армянский адвокат, помогавший ему после задержания на КПП, поговорил с местными полицейскими и сказал, что Кример «никуда не летит». В тот же день в России Кримеру заочно предъявили обвинение по статье о хранении наркотиков, а через три недели объявили в межгосударственный розыск.

В середине ноября суд заочно арестовал Кримера, потом это решение отменили, но МВД снова попыталось добиться ареста и наконец в октябре 2022 года суд повторно арестовал Кримера заочно. Тогда же государственное агентство ТАСС опубликовало новость со ссылкой на материалы дела, в которой утверждалось, что Кример еще при задержании в 2017 году признал вину и ему назначили подписку о невыезде, однако позже он «скрылся от следствия». Кроме того, как писало ТАСС, в доме у Кримера прошел обыск. И он, и его девушка это отрицают, более того, в новости ТАСС, по их словам, указан неверный адрес.

В Армении при этом, как говорит адвокат Кримера, у его подзащитного никакого процессуального статуса нет. Он получил ответ из армянского МВД, в котором сообщается, что ограничения на выезд Кримера из страны связаны с его розыском, но в Армении он может передвигаться свободно. По словам адвоката, сейчас он пытается выяснить, грозит ли Кримеру выдача в Россию. Он предполагает, что местные полицейские просто не знают, что делать с американцем. Российский адвокат, попросивший об анонимности, сказал «Медиазоне», что обычно объявление в розыск сопровождается запросом о выдаче. Был ли он сделан в случае Кримера — неизвестно.

Сам Кример пока работает дистанционно и очень хочет улететь домой в США, где у него остались сын и пожилая мама, которая уже трижды перенесла онкологическое заболевание. Также Крамер продолжает помогать российским ученым с переездом в США и ведет телеграм-канал, в котором публикует кадры с войны в Украине.

«Я публикую очень много военных видео, где умирают орки, но самые жесткие — не просто дрон летит и взрывается, я хочу, чтобы были видны страдания орков… Я выбираю самые ужасные видео, но это правда и рисует картинку, что Россия — это нецивилизованная страна, чтобы мнение русских не слушали, потому что даже на Западе люди говорят, что, возможно, Россия права и в Украине нацисты. Нет», — говорит Крамер.