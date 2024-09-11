На Кипре уничтожили бронзовый мемориал Алексею Навальному
На Кипре уничтожили бронзовый мемориал политику Алексею Навальному, который был установлен на набережной города Пафос. Об этом рассказал мультипликатор Павел Мунтян, который разместил мемориал.
Мемориал представлял собой кусок каменной плиты с бронзовым профилем Алексея Навального. Мунтян установил его три недели назад.
«Это не страшно, но поражает. Нужно было приложить недюжинные старания, чтобы его вырвать из камня. Ничего, в следующий раз сделаем куда более надежно», — написал мультипликатор.
Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в ИК-3 в Ямало-Ненецком округе. Соратники Навального утверждают, что политика убили. 15 августа вдова политика Юлия Навальная сообщила, что получила постановление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу. В нем говорилось об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с гибелью Навального. Вскоре прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа признала это решение незаконным и отменила его.