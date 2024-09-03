Прокуратура отменила решение СК об отказе в возбуждении дела о смерти Навального

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа признала незаконным и отменила решение Следственного комитета об отказе в возбуждении дела о смерти Алексея Навального. Об этом говорится в документе, который опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

«Это не значит, что уголовное дело возбудят. Это значит, что продолжится проверка. Будут думать, как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно долго проводить эту „проверку“», — заявил Жданов.

В решении прокуратуры говорится, что «материал направлен в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО».

15 августа вдова политика Юлия Навальная сообщила, что получила постановление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу. В нем говорилось об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с гибелью Навального.

По версии СК, 16 февраля состояние Навального на прогулке «резко ухудшилось», после чего его завели в помещение, а затем было принято решение поместить его в медицинскую часть и вызвать скорую. До прибытия скорой Навальному делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В 14:17 прибывшие врачи констатировали смерть. СК посчитал, что смерть Навального «не носит криминальный характер» и стала следствием «комбинированного заболевания», к которому отнесен ряд диагнозов: холецистит, панкреатит, межпозвоночная грыжа и другие.

Юлия Навальная заявила, что после того, как политику стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО.

«Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания. Что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе», — заявила вдова политика.

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