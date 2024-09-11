«Мы сможем добиться гораздо большего, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом». Тейлор Свифт заявила, что проголосует на выборах за Камалу Харрис

Американская певица Тейлор Свифт объявила, что проголосует на президентских выборах за Камалу Харрис. Пост об этом появился в ее инстаграме вскоре после завершения дебатов между Харрис и Дональдом Трампом.

Певица рассказала, что смотрела дебаты и призвала своих поклонников «изучить актуальные вопросы и позиции кандидатов по тем темам, которые имеют для вас наибольшее значение». Она подчеркнула, что «обязательно смотрит и читает все, что может о предлагаемой ими [кандидатами] политике и планах для этой страны»

Свифт отметила, что недавно на ресурсах Трампа появились фейковые сообщения и изображения, созданные искусственным интеллектом, в которых говорилось, что она якобы поддержала его президентскую кампанию. По словам певицы, это подтолкнуло ее к тому, что она должна открыто высказаться по поводу своих планов на предстоящих выборах.

«Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца (кандидат в вице-президенты — прим. „Медузы“) на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, по моему мнению, нуждаются в воине, отстаивающем их. Я считаю ее уверенным в себе, талантливым лидером и верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом», — заявила Свифт.

Свой пост она завершила подписью «бездетная кошатница» и сопроводила своей фотографией с кошкой. Это стало отсылкой к заявлению кандидата в вице-президенты от Дональда Трампа Джей Ди Вэнса, который в 2021 году отмечал, что у некоторых высокопоставленных демократов нет детей. По его мнению, США руководит «кучка бездетных кошатниц, живущих несчастной жизнью из-за выбора, который они сделали, и поэтому они хотят сделать несчастной и остальную страну». Комментируя свое заявление в августе 2024 года, Вэнс назвал его «саркастическим замечанием».

Тейлор Свифт не в первый раз высказывается в поддержку кандидатов от Демократической партии. В частности, в 2018 году она поддержала Демократическую партию на промежуточных выборах в конгресс. Кроме того, в 2020 году она поддержала кандидатуру Джо Байдена на президентских выборах.

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