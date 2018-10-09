Тейлор Свифт призвала голосовать за демократов. Дональд Трамп заявил в ответ, что теперь любит ее музыку на 25 процентов меньше

Американская поп-певица Тейлор Свифт, всегда державшаяся в стороне от политики, впервые в карьере публично высказалась на эту тему и открыто поддержала Демократическую партию.

В своем инстаграме она написала, что на 6 ноября в своем родном штате Теннесси будет голосовать за кандидатов в Конгресс от демократов Фила Бредесена (баллотируется в Сенат) и Джима Купера (баллотируется в Палату представителей).

«Раньше я старалась публично не афишировать свои политические взгляды, но из-за некоторых событий в моей жизни и в мире за последние два года я поменяла свое мнение. Я всегда голосовала и буду голосовать за кандидатов, которые защищают и борются за права человека, каких мы все заслуживаем в этой стране», — заявила Свифт.

При этом певица подчеркнула, что никогда не будет отдавать свой голос за тех, кто не намерен бороться за достоинство всех американцев, независимо от цвета их кожи, пола или сексуальной ориентации. В качестве такого примера она привела кандидата от Республиканской партии Маршу Блэкберн, участвующую в выборах в Сенат от штата Теннесси.

Пост Тейлор Свифт, у которой 112 миллионов подписчиков в инстаграме, собрал за сутки более 1,7 миллиона лайков и вызвал значительный резонанс в американской прессе. Свой комментарий насчет политических пристрастий певицы пришлось давать даже президенту США Дональду Трампу.

Он защитил свою соратницу по партии, заметив, что Марша Блэкберн «делает очень хорошую работу». «Она потрясающая женщина. Я уверен, что Тейлор Свифт ничего не знает о ней. Скажем так, теперь я люблю музыку Тейлор Свифт на 25 процентов меньше», — заявил он журналистам. Ранее Трамп признавался в любви к творчеству Свифт.

“Let’s say that I like Taylor’s music about 25 percent less now,” President Trump says when asked about Taylor Swift’s endorsement of Democratic Senate candidate Phil Bredesen over Marsha Blackburn (NBC) pic.twitter.com/IuxTXyH7iZ — Breaking911 (@Breaking911) October 8, 2018

Многие американские музыканты в период избирательных кампаний активно агитируют за тех или иных кандидатов. Так, в 2015-2016 годах поп-звезды призывали голосовать против Дональда Трампа на президентских выборах. В то же время Тейлор Свифт часто подвергалась критике за то, что отказывалась сказать, за кого она будет голосовать.