Жителя Пермского края, отрезавшего жене кисть руки, приговорили к 12 годам колонии

Суд в Пермском крае приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима 27-летнего жителя города Александровска, который отрезал кисть руки своей жене, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Подсудимый, чье имя не называется, признан виновным по шести статьям Уголовного кодекса: истязание (часть 2 статьи 117 УК), незаконное лишение человека свободы (часть 2 статьи 127 УК), грабеж (часть 1 статьи 161 УК), изнасилование (часть 1 статьи 131 УК), насильственные действия сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК).

По данным следствия, летом 2023 года мужчина на почве ревности две недели незаконно удерживал в квартире свою сожительницу, избивал ее, подвергал физическому и психическому насилию, похитил ее имущество, а затем ампутировал ей кисть правой руки.

Как писали СМИ, женщина подвергалась домашнему насилию в течение пяти лет. Однажды ее партнер показал ей видео с , которой муж отрубил кисти рук, и пообещал, что сделает с ней то же самое.

Что известно об этом деле

Житель Пермского края три недели избивал и насиловал жену, а потом отрезал ей кисть руки «Соседи говорят, что слышали глухие крики, но не интересовались, что происходит»

Что известно об этом деле

Житель Пермского края три недели избивал и насиловал жену, а потом отрезал ей кисть руки «Соседи говорят, что слышали глухие крики, но не интересовались, что происходит»