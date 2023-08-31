Житель Пермского края три недели избивал и насиловал жену, а потом отрезал ей кисть руки «Соседи говорят, что слышали глухие крики, но не интересовались, что происходит»

Житель Пермского края, отрубивший жене кисть руки, задержан по уголовному о причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 1 июля 27-летний ранее судимый мужчина, имя которого не раскрывается, «находясь в квартире, расположенной в Александровском муниципальном , ножом ампутировал кисть правой руки своей сожительнице, причинив последней тяжкий вред здоровью».

В Следственном комитете не уточнили, в каком населенном пункте это произошло. По данным местных пабликов, жертвой преступления стала дочь жительницы поселка Яйва, но произошло ли это именно там, неизвестно.

«В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого назначена и проводится амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении СК.

Подробности случившегося опубликовала «Комсомольская правда», поговорившая с пострадавшей местной жительницей. 28-летняя Анастасия рассказала, что шесть лет назад познакомилась с мужчиной по имени Владислав, вскоре они стали жить вместе, у них родился сын. С домашним насилием женщина столкнулась на второй год совместной жизни, когда муж обрил ее наголо. Через год, по словам Анастасии, она попыталась уйти, но Владислав поджег дом ее матери. Затем, по словам потерпевшей, он начал употреблять наркотики и продолжил ей угрожать. Весной он показал Анастасии видео с , которой муж отрубил кисти рук, и сказал: «Я с тобой так же сделаю».

В июне, по словам Анастасии, Владислав три недели удерживал ее в спальне, пристегнув к кровати наручниками, насиловал и избивал, а также обрил наголо. Владислав не пускал сына к матери. «Для коллег Настя была на больничном, а матери покорно говорила в трубку, что у них все хорошо, — пишет „КП“. — Соседи сейчас говорят, что слышали глухие крики, но не интересовались, что происходит». В конце июня Владислав стал требовать, чтобы Анастасия начала принимать наркотики (какие именно, не уточняется), это продолжалось девять дней.

По словам Анастасии, придя домой 30 июня, Владислав включил сыну мультфильмы, после чего жестоко избил жену, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. «В конечном счете он заставил меня записать видео, где я признаюсь, что занимаюсь проституцией, что моя мама и подруга — сутенеры, а крышует нас глава города. Я — лысая, вся в синяках и крови — говорила все это на камеру, лишь бы он перестал меня бить», — рассказала Анастасия «Комсомольской правде».

Затем, говорит Анастасия, муж, используя нож и молоток, отрубил ей кисть правой руки. Произошедшее увидел пятилетний сын пары, после чего Владислав сказал мальчику, что «чинит маму». Когда Анастасия начала истекать кровью, Владислав сбежал из квартиры, взяв с собой сына и отрубленную кисть. Он поселился на съемной квартире, где его задержали на следующий день. При задержании, отмечает «Комсомольская правда», Владислав съел сим-карты.

По словам Анастасии, в начале августа Владислав позвонил ей из следственного изолятора, куда его поместили после ареста. Он потребовал, чтобы женщина не рассказывала «про наркотики и насилие», пригрозив, что иначе она останется без ребенка. «Я рано или поздно выйду, и вы все у меня попляшете», — привела его слова Анастасия. По ее словам, вместе с сыном она собирается уехать в другой город.

Читайте также

Тысячи людей становятся жертвами домашнего насилия. Российские законы позволяют дать отпор обидчику? 9 карточек

Фото на обложке: Андрей Щекалев (AndreyPS) / Фотобанк Лори