Израиль сообщил об ударе по командному пункту террористов на юге сектора Газа. ХАМАС утверждает, что ракеты попали по палаточному лагерю, погибли десятки человек

Израильская армия сообщила, что в ночь на 10 сентября нанесла удар по командному пункту ХАМАС на юге сектора Газа, где в тот момент находились командиры террористов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Ракетный удар был нанесен по району Хан-Юниса, где расположен палаточный лагерь палестинских беженцев. ЦАХАЛ утверждает, что целью удара были трое боевиков ХАМАС, которые «принимали непосредственное участие в атаке 7 октября» и нападениях на израильских военных в секторе Газа и Израиле в последние месяцы. По данным Al Jazeera, террористы в результате удара убиты.

Армия обороны Израиля назвала имена убитых — это Самер Исмаил Хадер Абу Дакка, Осама Табаш и Айман Мабху.

Управление гражданской обороны Газы, подконтрольное ХАМАС, заявило, что удар был нанесен по палаточному лагерю в Хан-Юнисе, который Израиль объявил гуманитарной зоной для перемещенных палестинцев. По данным ХАМАС, в результате удара погибли более 40 человек, как минимум 60 человек получили ранения.

По данным управления, в результате удара не менее 20 палаток загорелись, от ракет образовались воронки глубиной до девяти метров. Среди пострадавших есть женщины и дети.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что израильская армия предприняла «многочисленные шаги» для смягчения ущерба гражданскому населению в результате удара, в том числе «длительный сбор разведывательной информации» и непрерывное воздушное наблюдение в течение нескольких часов перед атакой, которое было необходимо, чтобы «подтвердить наличие целей в этом районе».

Читайте также

«Самый важный палестинец в мире» Яхья Синвар — новый глава политбюро ХАМАС и организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Главред The New Yorker Дэвид Ремник подробно рассказал о его жизни

Читайте также

«Самый важный палестинец в мире» Яхья Синвар — новый глава политбюро ХАМАС и организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Главред The New Yorker Дэвид Ремник подробно рассказал о его жизни