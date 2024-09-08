В Томске на довыборах в гордуму лидируют участник войны и глава местного фонда «Защитники Отечества». Они займут места соратников Навального
На довыборах депутатов в городскую думу Томска в округах соратников Навального Андрея Фатеева и Ксении Фадеевой лидируют участник войны в Украине и глава местного отделения фонда «Защитники Отечества», обратило внимание издание «7×7».
Довыборы проходили по четырем округам Томска. В одном из них, Центральном округе № 11, депутатом в 2020 году стал Андрей Фадеев, работавший в местном штабе Алексея Навального. В другом, Кировском округе № 4, тогда же выборы выиграла Ксения Фадеева, возглавлявшая томский штаб.
В округе Фатеева, по предварительным данным ЦИК, побеждает Сергей Сеченов. Он служил в 234-м десантно-штурмовом полку, в конце августа 2022 года получил ранение на херсонском направлении. Сеченова в местных СМИ называют основателем Ассоциации ветеранов СВО. Он рассказывал, что занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, а «стратегический курс» России, определенный, по его словам, Владимиром Путиным, называл «единственно верным».
В округе, депутатом от которого была Ксения Фадеева, выигрывает Диана Смолева — глава томского отделения фонда «Защитники Отечества».
Андрей Фатеев в конце 2021 года уехал из России. После этого его объявили в розыск, обвинив в организации «экстремистского сообщества», и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В сентябре 2023 года Фатеева лишили мандата из отсутствия на заседаниях в течение полугода «без уважительных причин».
Бывшую главу штаба Навального в Томске Ксению Фадееву лишили мандата после приговора суда, который 29 декабря 2023 года назначил ей девять лет лишения свободы по делу об «экстремистском сообществе». 1 августа ее вместе с другими российскими оппозиционерами освободили в рамках обмена заключенными между Россией и западными странами.