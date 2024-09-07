Космический корабль «Старлайнер» компании Boeing отстыковался от Международной космической станции (МКС) и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября, сообщает НАСА. На борту корабля не было экипажа.

НАСА и Boeing приветствовали возвращение «Старлайнер» на Землю в 12:01 по восточному времени (04:01 UTC) в субботу, 7 сентября, после посадки космического корабля без экипажа в Нью-Мексико, что завершило его летные испытания на МКС

«Старлайнер» запустили 5 июня, на следующий день корабль пристыковался к МКС. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Предполагалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки, но в процессе полета возникла проблема с двигательной установкой. Из-за неполадки возвращение на «Старлайнере» посчитали опасным для экипажа.

Возвращение астронавтов отложили до февраля 2025 года. Их заберет космический корабль «Крю Драгон» компании SpaceX.

Запуск «Старлайнера» для компании Boeing стал первым пилотируемым запуском к Международной космической станции.

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