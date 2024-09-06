Трамп заявил, что не знает, как реагировать на слова Путина о поддержке Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не знает, как реагировать на слова Владимира Путина о том, что Кремль якобы поддерживает Камалу Харрис на американских выборах. Его слова приводит USA Today.

«Не знаю, оскорблен ли я или он оказал мне услугу», — сказал Трамп во время предвыборного мероприятия.

В свою очередь председатель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал российского президента не комментировать американские выборы.

Он отметил, что США были бы «очень признательны», если бы Владимир Путин «перестал говорить о наших выборах» и «перестал бы вмешиваться в них».

5 сентября выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что для российских властей победа Камалы Харрис на выборах в США более предпочтительна, чем победа Трампа. «У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — сказал Путин с ухмылкой.

В феврале Путин говорил, что для Москвы на посту президента США более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Он объяснил это тем, что Байден «человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации».

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