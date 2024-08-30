Камала Харрис дала первое интервью как кандидат в президенты США. Она рассказала, как узнала о выходе Байдена из гонки, и пообещала, что в ее администрации будет республиканец Кратчайший пересказ

Я баллотируюсь, потому что считаю, что сейчас я лучшая для этой должности — для всех американцев, независимо от цвета кожи и гендера. Когда Джо Байден позвонил мне и сказал, что снимает свою кандидатуру, я готовила завтрак племянницам. Я спросила его: «Ты уверен?» Моя первая мысль была не обо мне, моя первая мысль была о нем. Президентство Байдена преобразовало страну. У него есть интеллект, целеустремленность и характер, у Трампа ничего этого нет. Трамп не справился с последствиями пандемии, а администрация Байдена выполнила большую работу по восстановлению экономики.

Если я выиграю выборы, я назначу республиканца в свой кабинет — в принятии важных решений должны участвовать люди, имеющие разные взгляды, это будет полезно для общества. Трампа о том, что я «внезапно стала афроамериканкой» в политических целях — это одна и та же надоевшая схема. Следующий вопрос, пожалуйста. Его действия на посту президента разделяли страну — и я думаю, люди готовы перевернуть эту страницу.

Это пересказ заявлений Камалы Харрис в интервью телеканалу CNN. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен