Павел Дуров подтвердил, что Telegram убрал функцию «Люди рядом». Он пообещал перевести модерацию в мессенджере «из области критики в область похвалы»

В Telegram больше не будет функции «Люди рядом» (People Nearby). Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, такое решение принято из-за того, что функцией пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но при этом у нее «были проблемы с ботами и мошенниками».

«Вместо нее мы запустим функцию „Бизнес поблизости“, в которой будут представлены легальные, проверенные компании. Эти компания смогут показывать каталоги товаров и беспрепятственно принимать платежи», — говорится в посте Дурова.

Администрация мессенджера также отключила загрузку новых медиафайлов в «Телеграфе», который, «судя по всему, был использован не по назначению анонимными лицами».

Дуров также отметил, что 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, но 0,001% «вовлеченных в незаконную деятельность» создают «плохой имидж всей платформе, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей».

«Именно поэтому в этом году мы намерены превратить модерацию в Telegram из области критики в область похвалы», — заявил Дуров, не уточнив подробностей.

Функция «Люди рядом» позволяла искать находящихся поблизости пользователей и локальные группы. О том, что она перестала работать, пользователи начали сообщать в конце августа. Такие сообщения появились на фоне задержания Павла Дурова во Франции, где ему предъявили обвинения по нескольким статьям, связанным с организованной преступностью, среди которых — отказ сотрудничать с властями и соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии.

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