Пользователи телеграма из России сообщили об отключении функции «Люди рядом»

Пользователи телеграма в России обратили внимание, что в приложении перестала работать функция «Люди рядом», которая позволяла искать находящихся поблизости пользователей и локальные группы. Об этом 31 августа написал профильный канал «Код Дурова».

Была ли функция отключена администрацией мессенджера намеренно или это технический сбой, неясно. Позже «Код Дурова» сообщил, что пользователи из списка контактов все еще отображаются в меню «Люди рядом».

РИА Новости отмечает, что функция до сих пор работает в европейских странах, а также в США.

В середине августа МВД выпустило памятку по информационной безопасности на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, граничащих с Украиной. В ней, в частности, содержалось требование к силовикам и военным отключить функцию «Люди рядом».

Создателя телеграма Павла Дурова 24 августа задержали во Франции. Ему предъявили обвинения в соучастии в терроризме, продаже наркотиков, распространении хакерских программ и детской порнографии на основании того, что администрация мессенджера отказывается сотрудничать с европейскими правоохранительными органами.