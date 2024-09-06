Павел Дуров назвал обвинения властей Франции в свой адрес «ошибочным подходом»

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первое заявление с тех пор, как в конце августа власти Франции предъявили ему обвинения по нескольким статьям, связанным с организованной преступностью.

По его словам, полиция допрашивала его в течение четырех дней после прибытия в Париж. В частности, ему сказали, что он может понести личную ответственность за незаконное использование мессенджера другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram.

Дуров назвал эти обвинения удивительными. «Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного иска против самого сервиса. Использование законов эпохи до смартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом», — написал Дуров.

Установление правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью — непростая задача. Вам необходимо согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы — с законами ЕС. Вам необходимо учитывать технологические ограничения. Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованы во всем мире, а также гарантировали, что они не будут злоупотребляться в странах со слабым верховенством закона. Мы стремимся взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти правильный баланс. Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт формируется нашей миссией по защите наших пользователей в авторитарных режимах. Но мы всегда были открыты для диалога.

Иногда мы не можем договориться с регулирующим органом страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение нести добро и защищать основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются.