США обвинили ведущего Первого канала Дмитрия Саймса в нарушении санкций против России

Министерство юстиции США обвинило политолога и телеведущего Дмитрия Саймса и его жену Анастасию в нарушении санкций, введенных США против России. Об этом сообщается на сайте министерства 5 сентября.

В обвинительном заключении утверждается, что 76-летний Дмитрий Саймс и 55-летняя Анастасия Саймс, проживавшие в штате Виргиния, обвиняются в двух отдельных эпизодах нарушения санкций.

В первом обвинительном заключении сказано, что чета Саймс участвовала в нарушении санкций, наложенных на российский Первый канал в мае 2022 года, а также в отмывании денег, полученных в результате этой схемы. По версии следствия, Саймс, начиная с июня 2022 года, нарушал санкции, работая ведущим и продюсером Первого канала. За свою работу он получил более одного миллиона долларов, личный автомобиль и водителя, а также деньги на квартиру в Москве и команду сотрудников из десяти человек.

Во втором обвинительном заключении говорится, что Анастасия Саймс, начиная с февраля 2023 года, покупала предметы искусства и антиквариата для бизнесмена Александра Удодова, находящегося под санкциями. Она приобретала предметы искусства на аукционах в США и Европе, затем их доставляли в ее дом в Хантли, Виргиния, после чего отправляли в Россию. Взамен Анастасия Саймс получала вознаграждение за услуги.

В Минюсте отметили, что Дмитрий и Анастасия Саймс остаются на свободе и предположительно находятся в России. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Агенты ФБР в середине августа провели многодневный обыск в доме Дмитрия и Анастасии Саймс в Виргинии. Очевидцы рассказали журналистам, что во время обыска из дома вывозили вещи на грузовиках.

Дмитрий Саймс (урожденный Симис) — американский политолог и историк советского происхождения, переехавший из СССР в США в 1973 году. Бывший издатель консервативного журнала The National Interest. С 2018 года — ведущий пропагандистского ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале. В 2023 году Саймс выступил как модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Дмитрий Саймс более 100 раз упоминался в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, однако спецпрокурор пришел к выводу, что политолог не выступал в качестве посредника между штабом Дональда Трампа и Москвой.